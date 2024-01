Aspen Group, Inc. est une société holding spécialisée dans les technologies de l'éducation. La société exploite deux universités, Aspen University Inc. (Aspen University) et United States University Inc. (United States University). L'entreprise opère dans un seul secteur en tant qu'établissement d'enseignement unique utilisant une infrastructure de base qui répond aux besoins en matière de programmes d'études et d'enseignement de ses étudiants en ligne et sur le campus, quelle que soit leur situation géographique. Les deux programmes de licence de l'entreprise comprennent un programme de licence en sciences infirmières (BSN) et un programme de maîtrise en sciences infirmières - infirmière praticienne (MSN-FNP). Le programme BSN Pre-licensure de l'Aspen University offre aux étudiants la possibilité de devenir une infirmière diplômée BSN et d'acquérir les compétences essentielles nécessaires à l'exercice de la profession d'infirmière diplômée (RN). L'USU propose un certain nombre de programmes de formation en soins infirmiers et d'autres programmes en sciences de la santé, en commerce, en technologie et en éducation.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers