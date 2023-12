Aspen Insurance Holdings Limited est une société de portefeuille basée aux Bermudes. L'activité principale de la société est la commercialisation et la souscription d'assurances et de réassurances spécialisées. La société fournit des couvertures d'assurance et de réassurance à des clients sur divers marchés nationaux et mondiaux par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive en Australie, aux Bermudes, au Canada, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle opère à travers deux segments : Aspen Re et Aspen Insurance. Le segment Aspen Re fournit de la réassurance aux sociétés cédantes. Il offre de la réassurance contre les catastrophes naturelles, de la réassurance de biens, de la réassurance de dommages et de la réassurance spécialisée. Le segment Aspen Insurance propose une gamme de produits d'assurance comprenant l'assurance de première partie et l'assurance spécialisée, l'assurance dommages et responsabilité, et l'assurance des lignes financières et professionnelles.

Secteur Réassurance