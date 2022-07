Aspen Technology : Opinion positive de KeyBanc Capital Markets

Données financières () CA Résultat net Dette nette PER Rendement Capitalisation 11 077 M 11 077 M - VE / CA -1 VE / CA 0 Nbr Employés 1 897 Flottant - Graphique ASPEN TECHNOLOGY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ASPEN TECHNOLOGY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Antonio Jose Pietri President & Chief Executive Officer Chantelle Yvette Breithaupt Chief Financial Officer, Director & Senior VP Willie K. Chan Chief Technology Officer Frederic George Hammond Director, Secretary, Senior VP & General Counsel Christopher Stagno Director, Chief Accounting Officer & Senior VP