ASPEN TECHNOLOGY : Piper Sandler est neutre

Aspen Technology, Inc. est une société de logiciels industriels. La société développe des solutions pour les environnements industriels complexes où il est essentiel d'optimiser la conception des actifs, les opérations et le cycle de vie de la maintenance. La société combine des capacités de modélisation, de simulation et d'optimisation avec une expertise des opérations industrielles et applique des analyses avancées pour améliorer la rentabilité et la durabilité des actifs de production. Elle opère à travers trois segments : OSI, Inc, SSE et Heritage AspenTech. Elle propose des produits pour la gestion de la performance des actifs, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement, l'ingénierie de la performance, la science et l'ingénierie du sous-sol et l'intelligence artificielle du hub des objets (AIoT). Ses produits incluent Aspen Mtell, Aspen Fidelis, Aspen ProMV, Aspen Process Pulse, Aspen Unscrambler, Aspen DMC3, Aspen Virtual Advisor for DMC3, Aspen Enterprise IP.21 Historian, Aspen GDOT, Aspen Unified Reconciliation and Accounting, Aspen PIMS-AO et d'autres.

