Emerson Electric prépare un accord avec la société de logiciels Aspen Tech - Bloomberg News

Le géant de l'industrie manufacturière Emerson Electric Co est en pourparlers pour fusionner ses actifs logiciels avec la société de logiciels industriels Aspen Technology Inc, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant connaissance de la question.

Emerson discute d'un accord visant à combiner ses actifs logiciels avec Aspen Tech et à obtenir un contrôle majoritaire de la société combinée, selon le rapport https://bloom.bg/3FnEU7w, ajoutant qu'Aspen Tech conserverait sa propre cotation publique.

Emerson, qui possède une gamme de produits allant des logiciels d'automatisation aux outils de climatisation, et Aspen Tech n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Sur la base du cours de clôture de mercredi, Aspen avait une capitalisation boursière de 8,42 milliards de dollars, tandis qu'Emerson valait 57,17 milliards de dollars.

Aspen a longtemps été considéré comme une cible de rachat attrayante pour les grandes entreprises industrielles qui cherchent à se développer dans le domaine des logiciels, selon Bloomberg News https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-12/software-maker-aspen-tech-is-said-to-weigh-minority-stake-sale en mai.

Aspen, dont le siège est à Bedford, dans le Massachusetts, compte plus de 2 300 clients dans le monde, selon son site Web. Elle fabrique des logiciels pour les entreprises des secteurs minier, chimique, manufacturier, pharmaceutique et autres.

Le rapport sur l'opération intervient plus d'un an après qu'Emerson a annoncé l'achat, pour 1,6 milliard de dollars, de la société de technologie opérationnelle Open Systems International. (Reportage de Niket Nishant et Sabahatjahan Contractor à Bengaluru ; édition de Shinjini Ganguli)