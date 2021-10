Emerson envisage de fusionner ses unités logicielles avec AspenTech pour 11 milliards de dollars - WSJ

Le fabricant de systèmes d'automatisation industrielle Emerson Electric Co envisage de fusionner deux de ses activités logicielles avec son rival Aspen Technology Inc. dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 11 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal de lundi.

La transaction en espèces et en actions valoriserait AspenTech à environ 160 dollars par action, selon le rapport, qui cite des responsables de la société.

Le prix implique une prime d'environ 27% par rapport à la clôture d'AspenTech le 6 octobre, avant que Bloomberg News ne fasse état des pourparlers entre les deux sociétés, et d'environ 13% par rapport à la dernière clôture de la société vendredi.

Emerson détiendra 55 % de la société fusionnée, tandis que les actionnaires d'AspenTech détiendront le reste, selon le rapport, qui ajoute que la nouvelle société conservera le nom d'AspenTech et sera dirigée par son actuel directeur général, Antonio Pietri.

Emerson aide les centrales électriques et les usines de certains secteurs à fonctionner plus efficacement, tandis qu'AspenTech fabrique des logiciels pour les entreprises des secteurs minier, chimique, manufacturier et pharmaceutique.

Les actionnaires d'AspenTech recevront 87 dollars et 0,42 action de la société fusionnée pour chaque action qu'ils possèdent actuellement, indique le Journal, ajoutant que l'opération devrait être annoncée plus tard dans la journée de lundi.

AspenTech a une capitalisation boursière d'environ 9,49 milliards de dollars, tandis qu'Emerson est évalué à plus de 57 milliards de dollars, selon les données Refinitiv Eikon.

Les deux sociétés n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Mrinmay Dey et Shubham Kalia à Bengaluru ; édition de Ramakrishnan M. et Amy Caren Daniel)