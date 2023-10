Aspermont Limited est un fournisseur de services médiatiques basé en Australie et destiné aux industries mondiales des ressources. La société s'engage à fournir un contenu spécifique au marché dans les secteurs des ressources par le biais d'une combinaison d'imprimés, de canaux de médias numériques et de canaux de réseautage en face à face. Les segments de la société comprennent XaaS, Services et Données. Les produits et services de la société comprennent l'abonnement, la publicité, le marketing de contenu et le parrainage et les publications en ligne, ainsi que l'organisation d'événements et les services de données, y compris les événements virtuels et la génération de pistes dans un certain nombre de secteurs commerciaux, notamment les secteurs des mines, de l'agriculture, de l'énergie et des ressources. Les publications, recherches et événements de la société fournissent des nouvelles et des informations sur l'industrie par le biais de marques telles que Mining Journal, Mining Magazine, GeoDrilling International, Australia's Mining Monthly, RESOURCESTOCKS, PNGReport, Farming Ahead, Energy News Bulletin, MiningNews.net, Noticias de Mineracao Brasil et International Coal News.

Secteur Edition