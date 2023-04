Aspial Corporation Limited a annoncé le départ à la retraite de Kau Jee Chu en tant qu'administrateur indépendant, président du comité de nomination, membre du comité d'audit et du comité des rémunérations. M. Kau Jee Chu a été administrateur indépendant de la société pendant plus de 9 ans. M. Kau Jee Chu a décidé de ne pas se représenter à l'assemblée générale annuelle du 28 avril 2023 et de se retirer en tant qu'administrateur indépendant.