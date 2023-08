Conformément à la réglementation 30 de la SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Aspira Pathlab & Diagnostics Limited a annoncé que, sur la base de la recommandation du Comité de nomination et de rémunération et le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion tenue le 12 août 2023 a considéré et approuvé : la nomination de Mme Krupali Shah en tant que secrétaire de la société et responsable de la conformité de la société. Mme Krupali Shah (numéro de membre : A70473) est membre associée de l'Institute of Company Secretaries of India et titulaire d'un diplôme de commerce de l'université de Mumbai. Elle possède une expérience globale de 4,5 ans dans le domaine de la SEBI, du secrétariat, des lois Fema, etc.