Assa Abloy : Berenberg n'est plus à l'achat

Berenberg a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Assa Abloy, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 315 à 250 couronnes suédoises.



Dans une étude diffusée dans la matinée, l'analyste estime que le fabricant suédois de serrures et de technologies d'accès se trouve aujourd'hui dans une 'situation difficile', contrairement à ce que pourraient laisser penser ses résultats de 3ème trimestre meilleurs que prévu.



'Le titre est de plus en plus handicapé par la perception chez les investisseurs qu'un ralentissement économique est imminent et que ce n'est pas le bon moment pour investir', explique-t-il dans la note.



Berenberg ajoute que l'officialisation par le Département américain de la Justice de son intention de bloquer le projet d'acquisition de HHI constitue une épée de Damoclès supplémentaire qui vient brider le potentiel haussier de l'action.



