Assa Abloy : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Assa Abloy, avec un objectif de cours relevé de 295 à 303 SEK.



L'analyste met en avant la demande très solide en Europe et aux États-Unis et prévoit une croissance organique de 7% au 3e trimestre ainsi qu'une marge EBIT de 15,2% (vs 15,9%).



Le broker estime malgré tout que le 3e trimestre sera 'en demi-teinte', pénalisé par certains facteurs défavorables (inflation des matières premières, impact devises sur la marge EBIT, mise à l'arrêt de deux usines du groupe pendant 15 jours en Malaisie et Nouvelle Zélande, dégradation des conditions de paiement en Chine).



'La forte réactivité du groupe pour ajuster les coûts et passer des hausses de prix dans un contexte inflationniste nous rend confiants quant à la capacité d'Assa Abloy de redresser sa marge d'EBIT', conclut Oddo.



