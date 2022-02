Assa Abloy : Londres va enquêter sur le rachat d'Arran Isle

L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur le projet d'acquisition du distributeur de poignets de porte Arran Isle par le groupe suédois Assa Abloy.



Dans un communiqué, la CMA explique vouloir déterminer si cette transaction, si elle devait être menée à bien, pourrait être susceptible de résulter en 'un affaiblissement substantiel de la concurrence' au Royaume-Uni.



La CMA appelle le public à se prononcer sur le dossier jusqu'au 28 février, avant de décider si elle ouvre ou non une enquête plus poussée, dite de 'phase 1'.



Assa Abloy, le numéro un mondial des solutions d'ouverture de portes, avait annoncé le rachat du rachat du fabricant britannique de portes et de fenêtres Arran Isle en septembre dernier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.