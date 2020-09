Assa Abloy : a cédé CEDES en Suisse à capiton

07/09/2020 | 10:48

Assa Abloy a signé un accord pour vendre son activité de technologie de capteurs CEDES en Suisse à capiton.



CEDES est une société leader dans le domaine de la technologie des capteurs dans l'industrie des ascenseurs et des portes. Les ventes en 2019 se sont élevées à environ 51 ME.



'CEDES dispose désormais des investissements et de l'expertise nécessaires pour développer et étendre son activité principale de capteurs d'ascenseur, ce qui nous permet de concentrer nos ressources sur notre activité principale de portes automatisées ', a déclare Christopher Norbye , vice-président exécutif d'Assa Abloy.



' L'opération aura un effet neutre sur la marge opérationnelle d'Assa Abloy ' rajoute le groupe.





