Assa Abloy : acquisition de la société Technology Solutions

Le fabricant suédois de serrures et de portes Assa Abloy a réalisé l'acquisition de Technology Solutions, une société britannique qui fournit des lecteurs portables d'identification par radiofréquence (RFID), car la société cherche à se développer dans le segment des technologies d'identification.



Technology Solutions - également connue sous le nom de TSL - a été fondée en 1994 et compte quelque 25 employés. Elle fabrique des lecteurs RFID mobiles durcis et d'autres périphériques multitechnologiques utilisés pour le suivi des produits et des biens.



L'opération est un 'ajout technologique stratégique au groupe Assa Abloy et renforce notre offre RFID actuelle tout en offrant des opportunités de croissance complémentaires', a déclaré le DG Nico Delvaux dans un communiqué.



Le chiffre d'affaires de TSL en 2020 s'élevait à environ 30 millions de couronnes suédoises (environ 3 millions d'euros), avec une 'bonne' marge, ce qui signifie que l'acquisition sera relutive dès le départ.



Assa Abloy, le premier fabricant mondial de serrures de sécurité et de portes automatiques, a une stratégie d'acquisitions bon marché ce qui permet d'augmenter sa marge.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.