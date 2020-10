Assa Abloy : chute après les bénéfices du 3ème trimestre

21/10/2020 | 12:28

Les actions d'Assa Abloy chutent de près de 3 % alors que le groupe a déclaré que le Covid-19 continuait à avoir un impact négatif sur ses activités, ce qui signifie que le groupe doit continuer à se concentrer sur les réductions des coûts.



Alors que le troisième trimestre a continué à être affecté par la pandémie, la plupart des marchés importants d'Assa Abloy ont montré une bonne reprise au cours des derniers mois, a déclaré la société dans un communiqué.



Les marchés européens se sont redressés plus rapidement qu'aux États-Unis, car les mesures de verrouillage ont été assouplies et les distributeurs ont commencé à se réapprovisionner, a souligné le groupe.



Le bénéfice net est tombé à 2,5 milliards de couronnes suédoises au troisième trimestre, contre 2,7 milliards un an plus tôt, tandis que les ventes ont diminué de 8% à 22,2 milliards de couronnes, avec une croissance organique négative de -5%, a déclaré le groupe.



