Assa Abloy conclut un accord de 800 millions de dollars pour vendre ses activités Emtek et Yale à Fortune Brands.

Au début de l'année, le ministère américain de la Justice avait intenté une action en justice pour bloquer un projet de 4,3 milliards de dollars proposé par Assa Abloy, le numéro un mondial de la serrurerie, pour acheter la division de quincaillerie et d'amélioration de l'habitat (HHI) de Spectrum Brands Holdings Inc qui fabrique de la quincaillerie pour portes résidentielles, car l'accord signé l'année dernière pourrait entraîner une hausse des prix.

Reuters avait rapporté en octobre qu'Assa Abloy travaillait à la vente de ses activités résidentielles Emtek et smart aux États-Unis afin de résoudre les problèmes antitrust américains qui bloquent un projet d'acquisition.

"Bien que le maintien de ces activités résidentielles aux États-Unis et au Canada aurait été préférable, nous sommes convaincus que nous avons maintenant entièrement éliminé tous les problèmes de concurrence allégués par le DOJ et que l'acquisition de HHI est dans l'intérêt à long terme de nos actionnaires", a déclaré Nico Delvaux, président et directeur général d'Assa Abloy, dans une déclaration vendredi.

Assa Abloy a déclaré que les activités résidentielles en dehors des États-Unis et du Canada ne sont pas en mesure d'être cédées.

"La vente de ces solides entreprises... résoudra entièrement et complètement tout problème de concurrence imaginable et profitera davantage aux consommateurs en permettant à Fortune Brands d'apporter une concurrence encore plus forte à tous les segments du marché de la sécurité résidentielle", a déclaré Spectrum dans une déclaration séparée.