Assa Abloy : finalise les désinvestissements d'activités

01/09/2020 | 12:24

Le groupe suédois Assa Abloy a déclaré qu'il avait conclu la vente à FAAC, basée en Italie, de certaines de ses activités dans le cadre des engagements aux problèmes de concurrence de la Commission européenne dans le cadre de son opération d'acquisition de la société suisse agta record.



Les activités cédées comprennent les activités agta record aux Pays-Bas, en Autriche, en Hongrie et en Slovénie, ainsi que l'activité de portes automatiques pour piétons d'Assa en France et au Royaume-Uni.



Par ailleurs, l'activité sur les portes rapides d'agta record, implantée principalement en France, a également été vendue.



Ces activités combinées ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 93 millions d'euros en 2019, soit environ 20% du chiffre d'affaires total initial ajouté. Le prix de vente de ces désinvestissements est de 100 millions d'euros, sans prendre en compte la trésorerie et la dette.



Les activités seront dé-consolidées d'Assa Abloy à partir du 31 août.



