Assa Abloy AB est le 1er fabricant mondial de systèmes de verrouillage. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - portes et systèmes sécurisés (48,5%) : portes blindées et automatiques, systèmes de fermeture par cartes magnétiques (destinés à l'hôtellerie) et sécurisés (destinés notamment aux parcmètres et aux machines à sous), etc. ; - systèmes de verrouillage électroniques et électromécaniques (29,6%) : digicodes, serrures électroniques, etc. ; - systèmes de verrouillage mécaniques (21,9%) : serrures, cadenas, verrous, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (34,1%), Amérique du Nord (50%), Asie (7,7%), Océanie (4,1%), Amériques (2,8%) et Afrique (1,3%).

Secteur Fournitures de construction et installation