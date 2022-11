Assa Abloy : rachat de l'australien D&D Technologies

Assa Abloy a annoncé mardi le rachat de D&D Technologies, un fabricant australien d'installations pour portes extérieures, pour un montant qui n'a pas été officialisé.



Le groupe suédois, numéro un mondial des serrures et des solutions d'accès, précise que D&D, créé en 1989 et basé à Sydney, emploie aujourd'hui 110 personnes.



Son chiffre d'affaires s'est monté à quelque 68 million de dollars australiens l'an dernier (environ 44 millions d'euros), assorti d'un 'solide' niveau de marge opérationnelle, ce qui signifie que l'acquisition sera relutive dès sa finalisation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.