Assa Abloy : un analyste relève son objectif

Le titre termine la journée avec une hausse de près de 1% après l'analyse favorable d'Oddo BHF. Le bureau d'études réaffirme son opinion 'surperformance' sur Assa Abloy avec un objectif de cours rehaussé de 303 à 309 couronnes suédoises, estimant que le quatrième trimestre sera dans la lignée du troisième et que 2022 marquera une poursuite du redressement de la marge d'EBIT.



Il met en avant 'la poursuite de la tendance haussière de la demande sur le segment non-résidentiel en Europe et aux Etats-Unis et la forte réactivité du groupe pour faire face aux contraintes d'approvisionnement et passer des hausses de prix dans un contexte inflationniste'.



'Par ailleurs, son exposition aux Etats-Unis (38% du chiffre d'affaires) et au retrofit (67% du CA) sont, selon nous, des atouts supplémentaires dans cette phase de reprise', ajoute l'analyste au sujet du leader mondial de la serrurerie.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.