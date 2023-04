Ouverture du procès dans le cadre de la tentative du ministère de la justice de forcer Assa Abloy à renoncer à l'opération

S'exprimant au nom du gouvernement, Matthew Huppert a déclaré que les plans d'Assa Abloy visant à résoudre les problèmes antitrust en vendant certains actifs, notamment son activité américaine de serrures intelligentes Yale, étaient "insuffisants" et "bricolés pour sauver une fusion illégale". Le gouvernement a demandé au juge d'arrêter l'opération.

S'exprimant au nom d'Assa Abloy, Justin Bernick a déclaré que Fortune Brands, qui achète les activités d'Emtek et de Yale, est un acheteur solide qui disposera des brevets, des logiciels, de l'accès aux chaînes d'approvisionnement, du personnel et d'autres actifs nécessaires pour faire face à la concurrence, ce qui garantit que les consommateurs ne seront pas lésés par l'opération. L'entreprise avait annoncé en décembre qu'elle vendrait ces actifs pour 800 millions de dollars.

M. Bernick a également fait valoir que les ventes par internet signifiaient qu'un grand nombre de petits concurrents étaient entrés sur le marché, ce qui réduisait également la possibilité que les consommateurs soient lésés par la fusion.

L'action en justice intentée en septembre pour empêcher l'opération est l'une des nombreuses luttes très médiatisées menées par le gouvernement pour mettre un terme à des transactions qui, selon l'administration Biden, porteraient préjudice aux consommateurs. Tous les procès, sauf un, se sont soldés par une défaite pour le ministère de la justice.

La juge Ana Reyes, qui instruit l'affaire, devrait rendre sa décision le 20 juin au plus tard.

Le gouvernement a déclaré que l'opération donnerait à Assa Abloy un quasi-monopole sur le marché des portes mécaniques haut de gamme et plus de la moitié du marché à croissance rapide des serrures intelligentes, des dispositifs qui permettent aux propriétaires d'entrer dans leur maison par voie électronique.

L'entreprise, dont les produits vont des portes de sécurité et des solutions d'entrée automatisées aux serrures électroniques et mécaniques, a réduit ses coûts au cours des derniers trimestres en raison du ralentissement de la demande, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des pénuries de semi-conducteurs qui ont entravé ses activités.

Assa Abloy fabrique les marques Yale, August et Emtek, tandis que la division Spectrum fabrique les marques Baldwin et Kwikset. Les rivaux d'Assa sont Allegion et Stanley Black & Decker.