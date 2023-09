ASSECO POLAND : S1 23 affecté par des effets de change négatifs et des éléments exceptionnels de l'année dernière

Asseco Poland S.A. est spécialisé dans l'édition et la commercialisation de logiciels destinés essentiellement aux entreprises (50,6% du CA), aux secteurs de la banque et de la finance (31,5%) et aux organismes publics (16,1%). Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de logiciels de marque propre (91,4%) ; - vente de logiciels tiers (7%) ; - vente de matériels et d'infrastructures (1,6%).

Secteur Services et conseils en informatique