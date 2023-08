Assertio Holdings, Inc. est une société pharmaceutique commerciale qui propose des produits différenciés aux patients en utilisant un modèle promotionnel non personnel. Son portefeuille commercial de produits de marque se concentre sur trois domaines : la neurologie, la rhumatologie et la douleur et l'inflammation. Ses principaux produits commercialisés sont les suppositoires INDOCIN (indométhacine), la suspension orale INDOCIN (indométhacine), l'injection d'Otrexup (méthotrexate) pour usage sous-cutané, le film oral Sympazan (clobazam), le spray nasal SPRIX (kétorolac trométhamine), les capsules remplies de CAMBIA (diclofénac potassique pour solution orale) et de Zipso (diclofénac potassique). Elle propose également des comprimés d'OXAYDO (oxycodone HCI, USP). Les suppositoires INDOCIN (indométhacine) sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), indiqués pour la polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère, y compris les poussées aiguës de maladies chroniques, la spondylarthrite ankylosante modérée à sévère et d'autres. Son portefeuille comprend également l'actif ROLVEDON (eflapegrastim-xnst) en injection.

Secteur Produits pharmaceutiques