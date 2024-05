Asset Plus Limited (Asset Plus) est une société d'investissement en immobilier commercial basée en Nouvelle-Zélande. La société détient un portefeuille diversifié de propriétés réparties sur l'ensemble du territoire néo-zélandais. Elle investit dans des bâtiments industriels et commerciaux dans toute la Nouvelle-Zélande. La société se concentre sur sa propriété de Munroe Lane. Le développement d'Asset Plus au 6-8 Munroe Lane offre un espace de bureaux à Albany. Son immeuble de bureaux offre un total de 15 900 mètres carrés avec des commodités sur place. Le 6-8 Munroe Lane est conçu pour une main-d'œuvre moderne, avec des douches haut de gamme, des installations non mixtes et un garage à vélos sécurisé. La société est gérée en externe par Centuria NZ.

Secteur Développement et opérations immobilières