AssetCo plc est une société holding basée au Royaume-Uni pour un groupe de sociétés de gestion de patrimoine et d'actifs. La société est principalement impliquée dans l'acquisition, la gestion et l'exploitation d'activités et d'intérêts de gestion d'actifs et de patrimoine, ainsi que dans d'autres services connexes. La société opère dans quatre secteurs : Active Equities, Infrastructure Asset Management, Exchange Traded Funds et Digital Platform. Le segment des actions actives comprend River and Mercantile Group plc (RMG), Saracen Fund Managers Limited et Revera Asset Management Limited. Le segment Infrastructure Asset Management est la branche d'investissement hors actions de RMG. Le segment des fonds négociés en bourse comprend Rize ETF Limited. Le segment des plateformes numériques représente l'investissement de la société dans la société associée, Parmenion Capital Partners LLP (Parmenion).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds