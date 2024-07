(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés la semaine dernière et non rapportés séparément par Alliance News :

AssetCo PLC - Société de gestion d'actifs et de patrimoine basée à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 mars a baissé de 2,8 %, passant de 7,1 millions de livres sterling à 6,9 millions de livres sterling. La perte avant impôt se réduit à 2,6 millions de livres sterling, contre 5,7 millions de livres sterling. Le total des frais administratifs est passé de 14 millions de livres sterling à 10,9 millions de livres sterling. Le total des actifs gérés à la fin du mois de mars s'élève à 2,48 milliards de livres sterling, contre 3,26 milliards de livres sterling. "Alors que les conditions de marché restent difficiles, nous sommes en bonne voie pour réaliser des économies significatives au sein du groupe d'ici la fin de l'année civile. Ceci, combiné à la forte performance de plusieurs de nos fonds et au fait que nous continuons à voir de nombreuses possibilités de croissance rentable, nous donne une confiance continue dans l'avenir de l'entreprise", ajoute le communiqué. La société propose de changer de nom pour devenir River Global PLC. Elle présente également une série de plans pour l'avenir, compte tenu du fait que ses intérêts commerciaux ont été récemment "simplifiés". Ses intérêts se limitent désormais à l'activité actions détenue à 100 %, qui se négocie sous la marque River Global, et à sa participation dans la plateforme Parmenion. "Le conseil d'administration estime que les facteurs de valeur dans ces deux secteurs d'activité diffèrent considérablement en termes de quantité et de calendrier et que, par conséquent, ils ont le potentiel d'attirer des types d'investisseurs très différents. Afin de mieux refléter cet état de fait et de réaliser pleinement le bénéfice qui pourrait résulter du fait de permettre aux investisseurs nouveaux et existants d'accéder directement à ces différents profils de valeur, le conseil d'administration prévoit de publier prochainement des propositions de division d'actions", ajoute AssetCo. "Ces propositions donneront à chaque actionnaire une deuxième catégorie d'actions qui sera conçue pour refléter l'intérêt économique de la société dans Parmenion. Il n'est pas prévu que ces actions soient négociées sur l'AIM, mais elles pourront être négociées sur la base d'un marché de contrepartie plus adapté à la nature de l'intérêt sous-jacent. Les actions existantes de la société suivront donc la participation dans l'entreprise d'actions".

i(x) Net Zero PLC - investisseur axé sur la transition énergétique - Le rendement des investissements en 2023 s'élève à 84,9 millions d'USD, en nette augmentation par rapport à 2022 (1,4 million d'USD). Le bénéfice avant impôt s'élève à 79,2 millions d'USD, contre une perte de 6,9 millions d'USD. L'entreprise propose de sortir de l'AIM après avoir entrepris un "examen pour évaluer les avantages et les inconvénients". Elle constate que la liquidité des échanges est limitée et ajoute que le cours de l'action a chuté de manière significative au cours des derniers mois. Elle note également les "coûts considérables, le temps de gestion et la charge juridique et réglementaire" liés à la cotation. "Plus généralement, les administrateurs estiment que les marchés publics britanniques des petites et micro-capitalisations ont connu un changement de sentiment significatif au cours des dernières années et que l'évaluation actuelle de la société sur le marché public ne reflète pas le potentiel sous-jacent de l'entreprise, de sorte que les perspectives de croissance sont plus facilement accessibles et gérées dans un environnement de marché privé", indique le document. Le dernier jour de cotation devrait être le 31 juillet.

Becket Invest PLC - vise des acquisitions dans le secteur technologique - déclare une perte d'exploitation de 142 812 GBP pour les six mois se terminant le 31 mars. Au cours de l'exercice clos le 30 septembre, sa perte s'est élevée à 2,3 millions de livres sterling. La société a commencé à opérer à Londres au début du mois de juin 2023.

Chrysalis Investments Ltd - entreprise d'investissement - La valeur nette d'inventaire par action au 31 mars, à la fin du semestre, s'élève à 147,46 pence, soit une hausse de 9,5 % par rapport aux 134,65 pence enregistrés à la fin du mois de septembre. "Les six premiers mois de l'exercice ont été marqués par une amélioration des conditions de marché, ce qui a favorisé une augmentation des évaluations d'actifs publics et privés et de l'activité de fusion et d'acquisition", ajoute l'entreprise.

Sancus Lending Group Ltd - Fournisseur de services financiers alternatifs basé à Londres - Le chiffre d'affaires en 2023 augmente de 23 % pour atteindre 12,3 millions de livres sterling, contre 10 millions de livres sterling en 2022. La perte avant impôt se réduit à 9 millions de livres sterling, contre 14 millions de livres sterling. Le directeur général, Rory Mepham, ajoute : "Nous restons déterminés à ramener Sancus à une croissance rentable. Au cours de l'année, nous avons continué à nous concentrer sur le fonctionnement efficace de notre plateforme opérationnelle sur nos trois marchés principaux, le Royaume-Uni, l'Irlande et les îles Anglo-Normandes. Notre objectif stratégique est clair : devenir un gestionnaire d'actifs et de patrimoine axé sur le crédit privé et l'immobilier, dans lequel la direction, nos actionnaires et nos bailleurs de fonds disposent d'une expertise sectorielle et d'un flux d'opérations spécifiques."

Catenai PLC - Société de médias et de technologie basée à Londres - Le chiffre d'affaires de 2023 s'élève à 28 670 GBP, contre 117 020 GBP au cours des 15 mois précédant le 31 décembre 2022. La perte avant impôt passe de 545 533 GBP à 261 318 GBP. Les frais administratifs diminuent de 662 553 GBP à 392 488 GBP. La reprise d'une provision de 102 500 GBP contribue également à l'amélioration du résultat net. Catenai avait modifié la date de clôture de l'exercice au 30 septembre.

Kondor AI PLC - Le développeur londonien de produits d'intelligence artificielle propose un modèle de logiciel en tant que service, axé sur l'analyse des données visuelles - La perte avant impôts pour le semestre clos le 31 mars s'est creusée à 455 336 GBP, contre 17 000 GBP l'année précédente. Aucun chiffre d'affaires n'a été déclaré, mais il est resté inchangé d'une année sur l'autre.

One Media iP Group PLC - Acquéreur, éditeur et distributeur de droits musicaux numériques basé à Buckinghamshire (Angleterre) - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 avril a légèrement augmenté, passant de 2,7 millions de livres sterling à 2,8 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt passe de 275 738 GBP à 286 563 GBP. "Comme indiqué dans les résultats annuels de 2023, les perspectives de l'industrie musicale sont positives, ce qui est de bon augure pour la proposition d'investissement de notre activité principale", ajoute l'entreprise en se tournant vers l'avenir.

Ovoca Bio PLC - Société biopharmaceutique basée à Dublin et spécialisée dans la santé des femmes - La perte avant impôts en 2023 s'élève à 5,1 millions d'euros, en baisse par rapport à 5,6 millions d'euros. Les frais d'administration diminuent sensiblement, passant de 5,4 millions d'euros à 1,9 million d'euros. Aucun revenu n'est enregistré, comme en 2022. "Le conseil d'administration se concentre sur l'étude des opportunités stratégiques potentielles, ainsi que sur le suivi des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au budget. Le conseil d'administration note que les besoins en dépenses pour 2024 sont faibles en raison de la suspension des activités de recherche et développement. Dans ces circonstances, le conseil d'administration estime que la société dispose de fonds suffisants pour couvrir les dépenses liées aux frais administratifs et de conseil, le cas échéant", ajoute le document.

Bezant Resources PLC - société d'exploration de cuivre et d'or avec des projets en Afrique, en Amérique du Sud et aux Philippines - La perte avant impôts en 2023 s'élève à 6,1 millions de livres sterling, passant d'un bénéfice de 1,4 million de livres sterling. Aucun revenu n'a été enregistré, sans changement par rapport à l'année précédente. Dépréciation d'actifs d'une valeur de 4,8 millions de livres sterling, alors qu'il n'y en avait pas l'année précédente.

Angus Energy PLC - Développeur de pétrole et de gaz onshore axé sur le Royaume-Uni - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars s'élève à 12,1 millions de livres sterling, soit une baisse de 26 % par rapport aux 16,5 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt tombe à 5,8 millions de GBP, contre 115,3 millions de GBP, l'année précédente ayant bénéficié d'un gain de 121,2 millions de GBP sur les instruments financiers dérivés.

Ormonde Mining PLC - Société de ressources naturelles basée à Dublin et possédant des actifs à Terre-Neuve et en Écosse - Le bénéfice avant impôt en 2023 s'élève à 337 000 EUR, passant d'une perte de 1,1 million EUR. Aucun chiffre d'affaires n'est affiché, inchangé par rapport à l'année précédente. Le rapport ajoute : "Tout en continuant à surveiller activement le portefeuille d'investissement de la société, en cherchant à maximiser le rendement de chacun de nos investissements pour les actionnaires à moyen terme, Ormonde tire parti de ses ressources techniques internes hautement accomplies pour évaluer d'autres opportunités d'investissement et informera les actionnaires sur les développements en temps voulu."

Wishbone Gold PLC - société d'exploration de métaux précieux - La perte avant impôts en 2023 se creuse, passant de 1,1 million de livres sterling à 1,3 million de livres sterling. Aucun revenu n'a été déclaré, sans changement par rapport à l'année précédente. Les dépenses administratives s'élèvent à un peu moins de 1,3 million de livres sterling, contre un peu moins de 1,1 million de livres sterling.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de métaux et de minéraux axés sur l'Afrique - La perte avant impôts en 2023 s'élève à 20,8 millions USD, contre 5,8 millions USD en 2022. Ne déclare aucun revenu, inchangé par rapport à 2022. "2023 a été une année d'extrêmes. De l'excitation de l'achèvement de l'assemblage de l'usine du projet de lithium et de tantale Zulu à la déception lorsque les lacunes du circuit de tri et de comminution du minerai sont devenues évidentes. De l'achèvement des infrastructures du site minier, des infrastructures civiles, des routes et des accès, des résidus et du stockage de l'eau, en fait d'un petit bout de brousse zimbabwéenne à une mine complète en un temps record, à la déception qui a été couverte dans de nombreuses annonces au cours de la période et dans les événements postérieurs à décembre 2023 ", ajoute Premier African.

Rockpool Acquisitions PLC - special purpose acquisition company - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le bénéfice avant impôt est passé de 297 089 GBP l'année précédente à 505 677 GBP. Les frais administratifs s'élèvent à 505 275 GBP, soit une augmentation de 70 % par rapport aux 296 411 GBP.

Metals One PLC - explorateur de métaux en batterie avec des projets en Finlande et en Norvège - La perte avant impôt en 2023 s'élève à 1,8 million de livres sterling. L'entreprise a été introduite en bourse en juillet 2023. Elle ne déclare aucun revenu. Lundi de cette semaine, elle propose une réorganisation des actions. Elle propose que chaque action existante soit divisée en une nouvelle action et une action différée. "Les actions différées n'auront aucun droit de vote ou de participation au capital de la société et la société n'émettra aucun certificat ni ne créditera aucun compte CREST à leur sujet. Les actions différées ne seront pas admises à la négociation sur un marché boursier", ajoute le communiqué. La réorganisation n'aura pas d'incidence sur le cours de l'action.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

