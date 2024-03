(Alliance News) - AssetCo PLC a fait état lundi d'une hausse significative des coûts administratifs et d'une chute des revenus financiers au cours de son dernier exercice financier, qui ensemble ont plus que compensé l'augmentation des revenus.

La société londonienne de gestion d'actifs et de patrimoine a annoncé une perte avant impôts de 12,9 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 5,4 millions de livres sterling un an plus tôt.

Les recettes ont plus que doublé, passant de 6,3 millions de livres sterling à 15 millions de livres sterling.

Les frais administratifs ont toutefois augmenté de 45 %, passant de 20,4 millions de livres sterling à 29,5 millions de livres sterling.

En outre, les revenus financiers ont chuté à un montant négligeable de 74 000 GBP, contre 12,4 millions de GBP. Les frais financiers sont passés de 10 000 GBP à 510 000 GBP.

AssetCo n'a pas non plus enregistré de gain sur l'achat à des conditions avantageuses, contre 3,2 millions de livres sterling pour l'exercice 2022.

"La hausse des taux d'intérêt, l'inflation et l'impact résiduel de la pandémie ont tous contribué à d'importantes sorties nettes des fonds d'actions britanniques en particulier, estimées à 13,6 milliards de livres sterling, ce qui représente 39 % des sorties nettes totales du secteur au cours de la période", a déclaré le président Martin Gilbert.

AssetCo a déclaré qu'il avait 2,4 milliards de livres sterling d'actifs sous gestion à la fin du mois de septembre, soit une augmentation de 4,3 % par rapport aux 2,3 milliards de livres sterling de l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Gilbert a déclaré "Les activités sous-jacentes de la société - River Global et Parmenion - ont la solidité financière, le soutien et l'agilité nécessaires pour faire face aux conditions actuelles, mais il n'est que juste de reconnaître l'impact que les flux sortants persistants ont eu sur les activités de River Global et la résilience réduite qui en résulte. Nous sommes convaincus que les diverses options dont nous disposons pour faire face à de nouvelles conditions défavorables sont suffisantes dans un avenir prévisible, mais nous sommes conscients de la pression que cela exerce sur l'entreprise à plus long terme.

Les actions d'AssetCo étaient en baisse de 4,1 % à 35,00 pence chacune lundi après-midi à Londres.

