(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

AssetCo PLC - Société de gestion d'actifs et de patrimoine basée à Londres - Le vice-président Peter McKellar a l'intention de se retirer de ses fonctions à compter du 30 avril et se concentrera ensuite sur ses fonctions non exécutives dans d'autres sociétés. La société indique qu'elle anticipe ainsi le retrait prévu de son activité d'infrastructure River & Mercantile Infrastructure LLP. Elle a donné son accord de principe à ce retrait et prévoit de l'achever d'ici le départ de M. McKeller. Ce retrait lui permettra de donner la priorité à sa participation minoritaire dans Parmenion Capital Partners LLP et à son activité d'actions cotées en bourse, River Global Investors. Le président Martin Gilbert affirme que McKellar "restera un actionnaire important".

Chapel Down Group PLC - Fabricant de vin basé à Tenterden, dans le Kent - Note que 2023 a été caractérisée par une "récolte exceptionnelle". Le produit brut des ventes pour 2023 augmente de 13 % pour atteindre 20,1 millions de GBP, contre 17,7 millions de GBP en 2022. Le bénéfice avant impôt fait un bond de 87 %, passant de 1,2 million de GBP à 2,3 millions de GBP, et le bénéfice de base par action grimpe de 94 %, passant de 0,45 pence à 0,95 pence. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements augmente de 87 %, passant de 2,9 millions de livres sterling à 5,4 millions de livres sterling. La société déclare que les transactions actuelles sont conformes aux attentes de la direction et que "nos perspectives pour 2024 restent positives". Elle prévoit une croissance à deux chiffres des ventes cette année et un retour de la rentabilité sous-jacente à des niveaux normalisés.

African Pioneer PLC - explorateur et développeur de ressources naturelles axé sur l'Afrique subsaharienne - Mise à jour sur l'exploration menée et financée par le partenaire de coentreprise First Quantum Minerals Ltd au cours du semestre clos le 31 décembre, sur les licences détenues par African Pioneer Zambia Ltd. Le forage a confirmé la preuve de concept que les licences se trouvent dans la bonne lithologie, confirmant une "minéralisation de type congolais". Les forages au diamant sont terminés à Turaco " avec des intercepts [de cuivre] atteignant 1,18 % " et à Ikatu " sans minéralisation [de cuivre] significative ". Les parties ont convenu d'une stratégie de renonciation au sol " compatible avec le renouvellement de la licence requis plus tard dans l'année ".

Kavango Resources - Société d'exploration de métaux basée à Londres et axée sur l'Afrique australe - Annonce une mise à jour de l'estimation des ressources pour les décharges de résidus du projet aurifère de Nara au Zimbabwe. Elle indique que, testées ensemble, les deux décharges contiennent des ressources minérales indiquées de 221 934 tonnes à 0,65 gramme d'or par tonne en moyenne, avec une mise à niveau de 77 664 tonnes à 0,54 gramme par tonne et des ressources présumées de 12 178 tonnes à 0,66 gramme par tonne. La société note que le potentiel d'augmentation précédemment identifié demeure, "soulignant la possibilité d'augmenter le tonnage à des profondeurs qui n'ont pas encore été testées". Des essais visant à évaluer la meilleure voie de traitement sont actuellement en cours, y compris des essais métallurgiques pour informer la conception finale de l'usine.

Plant Health Care PLC - fabricant de peptides pour l'agriculture - signe un accord de distribution avec AMVAC of American Vanguard Corp pour soutenir la commercialisation de produits fertilisants en Chine. AMVAC distribuera un nouvel engrais incorporant la technologie Harpinas de Plant Health Care, qui sera utilisé dans les cultures légumières et les cultures en rangs pour améliorer la santé et le rendement des cultures. Jeff Tweedy, président-directeur général, déclare : "Il existe en Chine une formidable opportunité d'adopter des produits à base de Harpinas pour soutenir l'agriculture durable. AMVAC a prouvé qu'elle disposait de la bonne stratégie et de la bonne équipe en Chine pour favoriser l'adoption de nouveaux produits. Nous nous réjouissons du lancement qui aura lieu dans le courant de l'année".

accesso Technology Group PLC - Fournisseur de logiciels pour les secteurs des loisirs, du divertissement et de la culture, basé dans le Berkshire - Le bénéfice avant impôt chute de 51 % en 2023, passant de 12,4 millions USD à 8,8 millions USD. Le chiffre d'affaires augmente de 7,0 %, passant de 139,7 millions USD à 149,5 millions USD. Le bénéfice par action de base est en baisse de 21 %, passant de 24,41 cents à 19,19 cents. L'Ebitda en espèces chute de 8,4 %, passant de 25,8 millions USD à 23,6 millions USD, mais l'entreprise note que ce résultat est encore "supérieur aux attentes". L'entreprise prévoit "une nouvelle année rentable et génératrice de trésorerie conforme aux attentes actuelles", avec un chiffre d'affaires d'environ 160 millions USD pour 2024 et une marge d'Ebitda au comptant d'au moins 17 %.

Porvair PLC - Société de technologie environnementale et de filtration spécialisée basée à King's Lynn, Angleterre - Déclare que son optimisme pour 2024 et au-delà n'a pas changé depuis sa déclaration de résultats en février. Elle s'attend à un "premier semestre plus calme" cette année "qui sera suivi d'un second semestre plus fort". Elle indique que les acquisitions récentes, les carnets de commandes "solides" pour les laboratoires et l'aérospatiale, ainsi que l'introduction de nouveaux produits ont tous progressé comme prévu. Le déstockage des laboratoires "s'atténue et les délais reviennent à des niveaux plus normaux", tandis que les commandes sont "plus stables" pour les consommables industriels. Le directeur général Ben Stocks a fait part de son intention de prendre sa retraite au début de l'année 2025, une fois que son successeur aura rejoint l'entreprise et sera "bien installé dans ses fonctions".

Everyman Media Group PLC - Chaîne de cinémas indépendants basée à Londres - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 28 décembre augmente de 15 % pour atteindre 90,9 millions de livres sterling, contre 78,8 millions de livres sterling l'année précédente. L'Ebitda ajusté augmente de 12 % à 16,2 millions de livres sterling, contre 14,5 millions de livres sterling. L'entreprise précise que cela s'est produit "en dépit d'un environnement de consommation difficile". La perte avant impôts se creuse toutefois, passant de 3,5 millions de livres sterling à 5,5 millions de livres sterling. Les charges financières passent de 3,9 millions de livres sterling à 5,4 millions de livres sterling, reflétant principalement les dettes de location et les charges d'intérêt sur les facilités bancaires. La société note une dynamique positive au cours du premier trimestre 2024 "avec une forte activité commerciale stimulée par 'Dune : Part II' et des récompenses de grande qualité". Il s'attend à ce que cette année "surpasse 2023 en raison d'une liste plus solide, avec une plus grande attention portée à la narration originale et au contenu de qualité".

Equals Group PLC - Développeur de plateformes de paiement basé à Londres - Le bénéfice avant impôt pour 2023 a plus que doublé, passant de 3,4 millions de livres sterling à 9,1 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires augmente de 37 %, passant de 69,7 millions de livres sterling à 95,7 millions de livres sterling. L'Ebitda ajusté monte en flèche, passant de 12,1 millions de livres sterling à 20,6 millions de livres sterling. L'année en cours "a démarré en force" avec des revenus jusqu'au vendredi 12 avril atteignant 31,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 30 % par rapport aux 24,5 millions de livres sterling pour la même période en 2023. Recommande un dividende final de 1,0 pence par action, ce qui porte le dividende total pour 2023 à 1,5 pence.

United Oil & Gas PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Londres et possédant des actifs clés en Jamaïque et au Royaume-Uni - Annonce la réception de créances d'une valeur de 1 million USD de la part de l'Egyptian General Petroleum Corp. Elle déclare qu'elle utilisera les fonds pour "éteindre" sa dette pendant qu'elle finalise son retrait de la concession d'Abu Sennan. Elle s'attend à recevoir le solde, d'une valeur d'environ 500 000 USD, "au cours des prochains mois".

