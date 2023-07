ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS, INC. : Raymond James reste à l'achat

AssetMark Financial Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions technologiques et de gestion de patrimoine. La plateforme de la société permet aux conseillers d'externaliser des services. Elle offre une expérience de bout en bout, depuis les conversations initiales jusqu'aux discussions continues sur la planification financière, y compris les rapports de performance et la facturation. Elle fournit des outils aux conseillers pour gérer leurs activités commerciales. Sa plateforme comprend une plateforme technologique intégrée, un service personnalisé et évolutif pour les conseillers et une plateforme d'investissement adaptée. Sa plateforme intégrée est conçue pour les conseillers, leur donnant accès à une gamme de processus automatisés, notamment l'ouverture de nouveaux comptes, la construction de portefeuilles, la planification financière simplifiée, la facturation des clients, les rapports sur les investisseurs, l'analyse de la progression vers les objectifs et le suivi des activités des clients. Elle propose également un éventail de services pour de nombreux aspects de la société du conseiller. Ces services comprennent le soutien commercial des professionnels sur le terrain, les opérations, les équipes de soutien aux services et les équipes spécialisées.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds