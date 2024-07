AssetMark Financial Holdings, Inc. fournit une plateforme de gestion de patrimoine qui alimente les conseillers financiers indépendants et leurs clients. La plateforme de la société offre aux conseillers une suite intégrée de produits et de services qui facilite la croissance, rationalise les flux de travail et donne de l'ampleur aux activités des conseillers, afin qu'ils puissent mieux servir leurs clients, qui sont des investisseurs de toutes tailles. Sa plateforme comprend une plateforme technologique flexible, un service de conseil personnalisé et évolutif, une plateforme d'investissement personnalisée et une technologie de planification financière. Sa plateforme intégrée à architecture ouverte est conçue pour les conseillers. Les conseillers ont accès à une gamme d'outils et de capacités automatisés qui les aident à différencier l'expérience client, y compris l'ouverture de nouveaux comptes, la construction de portefeuilles, la planification financière rationalisée, la facturation des clients, les rapports aux investisseurs, l'analyse des progrès par rapport aux objectifs, et le suivi de l'activité des clients. Il offre également une gamme complète de services pour de nombreux aspects de l'entreprise du conseiller.