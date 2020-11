Generali : Crédit Suisse relève son objectif de cours

A la suite de la publication des résultats de Generali à neuf mois, finalement meilleurs qu'attendu, Crédit Suisse augmente son estimation de BPA de 4% pour 2020 et de 1 à 3,5% pour 2021-2025.



L'analyste anticipe en effet une augmentation du résultat opérationnel, et de meilleures perspectives de rentabilité pour l'activité d'assurance non-vie.



Par conséquent, Crédit Suisse relève son objectif de cours sur le titre, de 12,5 à 14 euros, mais réitère sa note de sous-performance, estimant que d'autres valeurs disposent d'un ratio rendement/risque plus attractif.



