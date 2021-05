Assicurazioni Generali S p A : La valeur du jour en Europe - GENERALI consolide le marché italien de l'assurance

Données financières EUR USD CA 2021 72 944 M 88 999 M - Résultat net 2021 2 677 M 3 267 M - Dette nette 2021 3 872 M 4 724 M - PER 2021 9,62x Rendement 2021 6,27% Capitalisation 26 527 M 32 330 M - VE / CA 2021 0,42x VE / CA 2022 0,41x Nbr Employés 72 644 Flottant 85,4% Graphique ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 18,12 € Dernier Cours de Cloture 16,85 € Ecart / Objectif Haut 24,1% Ecart / Objectif Moyen 7,57% Ecart / Objectif Bas -12,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Philippe Donnet Chief Executive Officer, MD & Executive Director Cristiano Borean Chief Financial Officer Gabriele Galateri di Genola Chairman Jaime Anchústegui Melgarejo Group Chief Operations & Insurance Officer Maurizio Basso Group Compliance Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 18.13% 32 330 AXA 16.88% 66 325 METLIFE, INC. 39.21% 57 217 PRUDENTIAL PLC 11.43% 55 399 PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. 37.02% 42 146 MANULIFE FINANCIAL CORPORATION 11.43% 40 546