Generali : Moody's confirme la notation 'Baa2' sur la dette

Moody's Investors Service a confirmé la notation 'Baa2' de la dette senior de Generali, citant la 'forte' position concurrentielle de l'assureur sur ses principaux marchés et son profil financier 'résilient', malgré la crise du coronavirus.



'Le groupe a une très bonne diversification géographique et commerciale et un faible profil de risque commercial grâce à une prédominance des activités de détail', a déclaré l'agence. 'Ce profil, avec une exposition relativement limitée des grandes entreprises, a bien joué pendant la pandémie', a rajouté Moody's.



Moody's a souligné que les trois plus grands marchés européens de Generali (Italie, Allemagne et France) contribuent à plus de 70 % des primes du groupe.



Moody's a confirmé toutes les notes du groupe d'assurance italien, y compris sa note de solidité financière d'assurance 'Baa1' (IFSR). Les perspectives de ces notations sont stables.



