Generali : les prévisions de résultats d'un analyste

Le groupe va publier ses résultats 2020 le 11 mars prochain avant Bourse.



' Nous prévoyons des revenus 2020 de 70.5 MdE (+1.1%), avec une quasi-stabilité des primes en assurance vie et une hausse en assurance dommages. Nous attendons un RO 2020 de 5 081 ME (-2.1%), très légèrement inférieur au consensus (5 148 ME) ' indique l'analyste.



' Nous attendons un RN de 1 681 ME en 2020 (-37.0%) également légèrement inférieur au consensus (1 748 ME), correspondant à un RN de 384 ME sur le seul T4 2020 (-24.2%) ' rajoute Oddo.



Oddo confirme son conseil à Surperformance sur le titre, avec un objectif de cours de 17.5 E à fin 2021 après dividende.



' Le groupe continue de bénéficier de perspectives opérationnelles favorables (l'objectif d'une croissance annuelle moyenne de son BPA entre 2018 et 2021 comprise entre 6% et 8%/an a été réitéré lors de sa dernière journée investisseurs, avec un objectif d'économies de coûts augmenté de 100 ME), d'un bilan solide et dispose d'un budget M&A encore important (~2.3 MdE) ' indique le bureau d'analyses.



