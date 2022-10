Novaxia Investissement lance un fonds immobilier lié aux sciences de la vie

Avec le soutien d’Apicil, Generali Patrimoine, Spirica, Suravenir et Vie Plus, le fonds Novaxia Vista ouvre pour la première fois aux épargnants la possibilité d’investir dans l’immobilier des Sciences de la vie et des Technologies d’avenir à travers l’assurance-vie et les plans d’épargne retraite. Novaxia Vist est la première UC labellisée ISR créée pour contribuer au mieux vivre grâce à l’Immobilier de Sciences de la vie et des Technologies d’Avenir.



Novaxia Vista vise une performance annualisée de 5 % grâce à la complémentarité de deux moteurs de performance : investissements de rendement et investissements de développement issu du recyclage urbain.



Novaxia Vista sera commercialisé d'ici la fin octobre 2022 et sera distribué par les conseillers en gestion de patrimoine, réseaux bancaires et courtiers.