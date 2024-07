Associated Alcohols & Breweries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication de liqueurs. L'activité principale de la société est la fabrication et le commerce d'alcool extra neutre (ENA), de liqueur indienne fabriquée en Inde (liqueur de pays), de liqueur étrangère fabriquée en Inde et de désinfectant pour les mains. Son portefeuille de produits comprend le Central Province Whiskey, la Titanium Triple Distilled Vodka, le James McGill Whiskey, le Jamaican Magic Rum, la Super Man Series et la Bombay Special Series. Les marques de fabrication sous contrat de la société comprennent Black Dog Scotch Whiskey, VAT 69 Scotch Whiskey, Smirnoff Vodka et Black & White Scotch Whiskey. Les marques sous licence/franchisées de la société comprennent le whiskey Bagpiper Deluxe, le whiskey Director Special, le gin Blue Riband, le McDowell's No. 1 et la vodka White Mischief. L'usine de fabrication de la société est située à Khodigram, dans le district de Barwaha, à Khargone, dans l'État du Madhya Pradesh.