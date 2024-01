Associated Banc-Corp est une société holding bancaire. La société, par le biais d'Associated Bank et de diverses filiales non bancaires, fournit une gamme de produits et services bancaires et non bancaires aux particuliers et aux entreprises. Elle propose une gamme de produits financiers, desservant environ 100 communautés à travers le Wisconsin, l'Illinois et le Minnesota. Ses secteurs d'activité comprennent Corporate and Commercial Specialty ; Community, Consumer, and Business ; et Risk Management and Shared Services. Le segment Corporate and Commercial Specialty comprend des solutions de prêt et de dépôt pour les grandes entreprises, les promoteurs, les organismes à but non lucratif, les municipalités et les institutions financières, ainsi que le soutien nécessaire pour fournir, financer et gérer ces solutions bancaires. Le segment Communauté, Consommateurs et Entreprises comprend des solutions de prêts et de dépôts pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises. Le secteur Gestion des risques et services partagés comprend les principales fonctions d'entreprise partagées, l'activité de la société mère et les éliminations intersectorielles.

