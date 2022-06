AB Foods-Primark va tester le service Click & Collect, perspectives du groupe maintenues

LONDRES, 20 juin (Reuters) - Le conglomérat britannique Associated British Foods a fait état lundi d'une augmentation de son chiffre d'affaires du troisième trimestre de 32% et a annoncé que son activité de mode, Primark, allait tester le service Click & Collect sur des produits pour enfants au Royaume-Uni.

L'essai de Primark commencera vers la fin de l'année et se déroulera dans un maximum de 25 magasins du nord-ouest de l'Angleterre. Il couvrira une gamme de 2.000 produits pour enfants, dont des vêtements et des accessoires, entre autres.

Primark estime que ce service de commande en ligne et retrait en magasin a le potentiel de répondre à une demande non satisfaite et d'attirer de nouveaux clients afin d'augmenter les ventes en magasin.

Le groupe a par ailleurs fait état pour le troisième trimestre clos le 28 mai d'une hausse de 32% de son chiffre d'affaires général sur la période et les ventes de ses activités alimentaires ont augmenté de 10%, reflétant les actions pour compenser la pression inflationniste.

Les ventes de Primark sur la même période on bondi de 81%, toutes les enseignes étant été ouvertes, contrairement à l'année dernière où la plupart des magasins ont été contraints de fermer jusqu'à mi-avril en raison du confinement lié au Covid-19.

AB Foods a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année. (Reportage James Davey; version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)