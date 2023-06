(Alliance News) - Associated British Foods est "une entreprise fondamentalement solide" avec de bonnes perspectives d'avenir, ce qui conduit les analystes à adopter "une position positive sur les actions du groupe", selon les analystes de Shore Capital Clive Black et Darren Shirley.

Les actions d'AB Foods ont clôturé en hausse de 0,9 % à 1 954,05 pence à Londres vendredi après-midi. Shore a attribué la note "achat" à l'action.

Le producteur alimentaire basé à Londres, qui exploite également la chaîne de magasins de vêtements Primark, doit publier une déclaration commerciale pour son troisième trimestre lundi.

Dans ses résultats intermédiaires pour les 24 semaines se terminant le 4 mars, AB Foods a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 21 % pour atteindre 9,56 milliards de livres sterling, contre 7,88 milliards de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a été "conforme" à 644 millions de livres sterling, contre 635 millions de livres sterling. Le bénéfice de base par action a augmenté de 11 %, passant de 60,3 à 67,0 pence, bien que le bénéfice ajusté par action ait diminué de 2,8 %, passant de 63,8 à 62,0 pence.

AB Foods a fait preuve d'un optimisme prudent en déclarant que le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice par action ajusté devraient "être globalement en ligne avec l'exercice financier précédent".

Shore a déclaré vendredi qu'il était "impatient de voir" si AB Foods réaffirmait sa prévision de bénéfices "globalement stables". Le courtier a déclaré qu'il s'attendait à un bénéfice avant impôt de 1,39 milliard de livres sterling pour l'exercice 2023, avec des bénéfices de 131,7 pence par action.

Shore a ajouté qu'AB Foods "a des vertus agréables du point de vue de la thèse d'investissement", y compris un programme de rachat en cours.

"Nous avons une position positive sur les capitaux propres du groupe, car nous pensons qu'il s'agit d'une entreprise fondamentalement solide où les multiples vents contraires se transforment en vents contraires, bien qu'à des vitesses différentes", a-t-il poursuivi.

Dans la division Agriculture d'AB Foods, Shore a déclaré qu'"aucun feu d'artifice n'est prévu" malgré les effets "tumultueux" de l'invasion "odieuse" de l'Ukraine par la Russie. Il a salué les récentes expansions, telles que l'acquisition par AB Foods, au début du mois, de National Milk Records PLC pour 215 pence par action.

"Nous surveillons les conditions météorologiques, en particulier en Amérique du Nord, où le début de l'été est très sec, car il s'agit d'un indicateur potentiel clé des prix de l'hémisphère nord pour les principales cultures arables", a ajouté M. Shore.

Dans la division Grocery, Shore a déclaré que les revenus ont été stimulés par l'inflation, mais avec quelques effets négatifs sur les volumes ; la branche américaine, cependant, était "performante" et semblait susceptible de continuer à l'être. Shore a déclaré : "Les vedettes de longue date, Twinings et Ovomaltine, ont récemment enregistré une dynamique commerciale plus mitigée, notamment cette dernière en Asie, tandis qu'au Royaume-Uni, nous serons intéressés de voir si Allied Bakeries a maintenu l'amélioration mitigée de la performance commerciale du premier semestre.

En ce qui concerne l'activité Ingrédients, qui a "retrouvé une rentabilité robuste" au début de l'année, M. Shore a déclaré : "Nous pensons qu'ABF est en train d'améliorer sa performance commerciale : "Nous pensons que la division Ingrédients d'ABF est peut-être un peu sous le boisseau en termes d'intérêt et de compréhension des investisseurs, en particulier si les investissements récents et continus renforcent la dynamique des bénéfices commerciaux. En ce qui concerne le sucre, M. Shore prévoit "une base de bénéfices commerciaux plus élevée et plus résistante" avec "une mauvaise récolte récente de betteraves au Royaume-Uni" compensée par une meilleure performance en Afrique, mais il a déclaré que la division pourrait être affectée par des coûts énergétiques plus élevés.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Shore s'est montré optimiste quant aux perspectives d'AB Foods dans le secteur de la vente au détail, affirmant qu'"il y a un printemps dans le pas de Primark" car la chaîne "a fait de bonnes affaires récemment" et anticipant que le temps chaud au Royaume-Uni "pourrait avoir favorisé de bonnes ventes saisonnières". Cela contraste avec la déclaration d'AB Foods en mars, selon laquelle "nous restons prudents quant à la résistance des dépenses de consommation face à l'inflation continue du coût de la vie et à la hausse des taux d'intérêt", bien que l'entreprise s'attende à une croissance des ventes à données comparables au second semestre.

