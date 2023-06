Associated British Foods, le propriétaire du détaillant Primark et d'une importante entreprise de sucre et d'ingrédients, a déclaré mardi qu'il avait accepté d'acheter la société de technologie laitière National Milk Records pour 48 millions de livres (59,7 millions de dollars) afin de renforcer son unité agroalimentaire.

(1 $ = 0,8035 livre) (Reportage de Sarah Young ; Rédaction de Kate Holton)