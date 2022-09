L'entreprise britannique Next réduit ses prévisions de bénéfices en raison de la pression exercée sur les consommateurs.

Le détaillant britannique de vêtements Next a réduit ses prévisions de bénéfices et de ventes jeudi, déclarant que les ventes du mois d'août étaient inférieures aux attentes et que les pressions du coût de la vie allaient augmenter dans les mois à venir.

Next, qui exerce ses activités dans environ 500 magasins et en ligne, a déclaré qu'il prévoyait désormais une baisse de 1,5 % des ventes à prix plein au cours du second semestre de son exercice financier, ainsi qu'un bénéfice avant impôt de 840 millions de livres (905 millions de dollars) pour l'ensemble de l'exercice, soit une hausse de 2,1 % par rapport à 2021-22.

Elle prévoyait auparavant une croissance des ventes à prix plein de 1 % au second semestre et un bénéfice avant impôt de 860 millions de livres pour l'ensemble de l'exercice.

Next a déclaré que la réduction de ses prévisions était un choix difficile, étant donné que les ventes en septembre s'étaient améliorées et que l'entreprise pourrait bénéficier des récentes mesures gouvernementales.

Le groupe a déclaré un bénéfice avant impôts de 401 millions de livres pour les six mois jusqu'à juillet, en hausse de 16%, avec des ventes à prix plein en hausse de 12,4%.

Le niveau de confiance des consommateurs britanniques a atteint son plus bas niveau ce mois-ci, alors qu'ils doivent faire face à l'accélération du coût de la vie, avant même que le mini-budget du gouvernement ne vienne perturber le marché des prêts hypothécaires, entraînant des avertissements quant à une forte baisse des prix de l'immobilier.

Les salaires ne parviennent pas à suivre le rythme de l'inflation, qui était de 9,9 % en août, et les rivaux de Next, Primark, ASOS et Boohoo, ont tous lancé un avertissement sur leurs bénéfices ce mois-ci.

Le gouvernement a également annoncé une série de réductions d'impôts et une aide sur les coûts de l'énergie, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, mais le taux de change livre/dollar américain est tombé à presque la parité, augmentant le prix des importations.

(1 $ = 0,9282 livre) (Reportage de James Davey ; montage de Jason Neely et Mark Potter)