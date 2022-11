Les achats de Noël arrivent tôt pour les Britanniques en proie à la crise économique

Dans une enquête publiée mardi, qui rejoint les commentaires récents de Marks & Spencer, Sainsbury's et Primark, NielsenIQ a déclaré que 30 % des consommateurs britanniques ont commencé à faire leurs achats de Noël cette année avant la mi-octobre, contre 18 % en 2021.

Mike Watkins, responsable britannique de NielsenIQ pour la connaissance des détaillants et des entreprises, a déclaré : "27% disent également qu'ils achèteront les cadeaux de Noël lorsqu'ils les verront en magasin", ajoutant que cela suggérait qu'un état d'esprit de "répartition du coût de Noël" était encore plus important alors que les Britanniques luttent contre la hausse du coût de la vie.

Ces coûts ne montrent aucun signe d'allègement, et avec une inflation de 10,1 %, son plus haut niveau depuis 40 ans, et une confiance des consommateurs proche de la plus sombre jamais enregistrée, les gens cherchent à faire des économies.

Nielsen a déclaré que la croissance des ventes des supermarchés britanniques s'est accélérée au cours du mois dernier en valeur, masquant une baisse des volumes une fois l'inflation prise en compte.

Il a déclaré que la croissance était de 5,3 % au cours des quatre semaines jusqu'au 5 novembre en glissement annuel, après avoir augmenté de 4,7 % dans les données du mois dernier.

NielsenIQ a déclaré que les chips et snacks et les boissons gazeuses étaient les deux seules catégories à connaître une croissance en volume au cours de la période de quatre semaines, avec une croissance de 2,9 % et 0,6 % respectivement.

Les ventes en volume de marchandises générales ont chuté de 7,6 %, selon l'entreprise.

Faisant écho aux données publiées la semaine dernière par l'institut d'études de marché Kantar, Nielsen a déclaré qu'Asda était le groupe de supermarchés le plus dynamique parmi les quatre grands groupes traditionnels de Grande-Bretagne, comprenant également le leader du marché Tesco, Sainsbury's et Morrisons, au cours des 12 semaines précédant le 5 novembre, avec une croissance des ventes de 7,6 %.

NielsenIQ prévoit que 34 milliards de livres (40 milliards de dollars) seront dépensés dans les groupes de supermarchés au cours des 12 semaines jusqu'au 31 décembre, soit une croissance de 4 % par rapport à l'année dernière, mais avec une baisse de volume de 4 %.

(1 $ = 0,8480 livre)