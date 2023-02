Les actions rebondissent après un PCE chaud, alors que l'accord sur le Brexit se rapproche

(Alliance News) - Les marchés européens étaient en hausse à l'ouverture des marchés lundi, alors que la perspective d'un accord entre le Royaume-Uni et l'UE sur l'Irlande du Nord semble à portée de main.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 62,25 points, 0,8%, à 7 940,81. Le FTSE 250 était en hausse de 56,45 points, 0,3%, à 19 752,98, et l'AIM All-Share était en baisse de 0,75 point, 0,1%, à 851,88.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,6 % à 794,63, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,4 % à 17 289,31, et le Cboe Small Companies était en légère baisse à 14 034,06.

Dans les actions européennes lundi, le CAC 40 à Paris et le DAX 40 à Francfort étaient chacun en hausse de 1,0%.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, semble être sur le point de conclure un accord sur le Brexit visant à atténuer les frictions commerciales en Irlande du Nord, alors qu'il entame des "pourparlers finaux" avec l'UE.

M. Sunak rencontrera la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à Windsor, dans le Berkshire, lundi, pour discuter d'une "série de défis complexes" autour du protocole d'Irlande du Nord, a déclaré Downing Street.

Le No 10 a évoqué la perspective que les pourparlers pourraient déboucher sur une percée après des mois de négociations avec Bruxelles sur la fixation du protocole.

"Tout accord serait un pas en avant significatif, et cette nouvelle approche consensuelle devrait aider pour d'autres problèmes politiques épineux tels que la migration, mais en soi, il est peu probable que cela fasse bouger les choses pour une augmentation importante du commerce britannique immédiatement", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Néanmoins, la perspective d'un accord semble avoir rehaussé l'humeur en Europe.

Vendredi, les actions américaines ont subi une pression à la vente, après qu'une lecture clé de l'inflation soit apparue plus forte que prévu.

L'indice des dépenses de consommation personnelle a augmenté de 5,4 % sur un an en janvier, selon le Bureau of Economic Analysis. Le taux d'inflation des dépenses personnelles de consommation s'est accéléré par rapport à 5,3 % en décembre et a été nettement supérieur au consensus cité par FXStreet d'un ralentissement à 4,9 %.

Wall street a clôturé dans le rouge, le Dow Jones Industrial Average ayant perdu 1,0 %, le S&P 500 1,1 % et le Nasdaq Composite 1,7 %.

Le dollar était légèrement plus faible dans les premiers échanges, mais nettement plus ferme que ces dernières semaines.

La livre sterling était cotée à 1,1965 USD tôt lundi, soit une hausse par rapport à 1,1947 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est négocié à 1,0556 USD, en hausse par rapport à 1,0545 USD. Contre le yen, le dollar était coté à 136,02 JPY, en baisse par rapport à 136,31 JPY.

Dans le FTSE 100, Bunzl a gagné 3,5 % dans les premiers échanges, alors que la société a salué "une autre excellente année" en 2022, et a annoncé deux autres acquisitions.

La société de services de distribution basée à Londres a déclaré que son chiffre d'affaires annuel avait augmenté de 17 % en glissement annuel, passant de 10,29 milliards de GBP à 12,04 milliards de GBP. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 12 %, passant de 568,7 millions de GBP à 634,6 millions de GBP. La société a augmenté son dividende de 10 %, passant de 57,0 pence à 62,7 pence.

Elle a laissé ses prévisions pour 2023 inchangées par rapport à sa déclaration commerciale de décembre. À l'époque, elle avait déclaré s'attendre à un bénéfice d'exploitation ajusté "résilient", avec une marge d'exploitation "légèrement supérieure aux niveaux historiques".

Séparément, Bunzl a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir un distributeur allemand de vêtements de travail et d'équipements de protection des personnes, et qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une société d'emballage canadienne.

Associated British Foods a augmenté de 2,5 %.

AB Foods a déclaré qu'elle s'attend à ce que les ventes intermédiaires soient supérieures de plus de 20 % à celles de l'année dernière aux taux de change réels, ou supérieures de plus de 16 % en monnaie constante. Elle s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté soit "largement" en ligne avec l'année précédente.

Le chiffre d'affaires provisoire de Primark devrait être de 4,2 milliards de livres sterling, soit 19 % de plus que l'année précédente.

Le groupe de vente au détail est toujours confronté à des pressions "significatives" sur les coûts, mais a constaté des dépenses de consommation plus résilientes que prévu. Il a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, s'attendant désormais à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté et le bénéfice ajusté par action soient en ligne avec l'année précédente.

AB Foods termine son exercice financier en septembre. Bien que les coûts des intrants aient quelque peu diminué, elle note la présence continue de vents contraires macroéconomiques qui pourraient peser sur les dépenses de consommation dans les mois à venir.

"La nature idiosyncratique du groupe continue de jouer en faveur d'AB Foods. Une gamme diversifiée d'activités donne au groupe un certain nombre de leviers à actionner en fonction des cycles économiques, tandis que Primark est en passe de cimenter sa place de joyau de la société", a déclaré Richard Hunter d'Interactive Investor.

Les changements de recommandation des courtiers ont également fait bouger les choses lundi.

Le portail immobilier Rightmove a gagné 3,2 % après avoir été relevé à "conserver" par HSBC. Rolls-Royce a encore gagné 4,0 %, la Bank of America ayant relevé le titre de " underperform " à " buy ". Quilter a chuté de 4,4 %, Citigroup ayant réduit le titre du gestionnaire de patrimoine à "vendre".

Dans l'indice londonien FTSE 250 des valeurs moyennes, Dechra Pharmaceuticals a plongé de 13 %.

La société pharmaceutique vétérinaire a fait état de schémas commerciaux "imprévisibles" en 2023 jusqu'à présent, avec des grossistes qui déstockent. Dechra s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation sous-jacent de l'année complète se situe dans la partie inférieure des attentes des analystes.

Dechra a déclaré que le chiffre d'affaires du semestre clos le 31 décembre a augmenté de 14 % pour atteindre 377,4 millions de GBP, contre 332,4 millions de GBP un an plus tôt.

"Le marché mondial des soins de santé pour animaux de compagnie est revenu à des niveaux de croissance plus normalisés après les taux extraordinairement élevés observés pendant la pandémie de Covid-19, et dans ce contexte, notre performance a été robuste", a déclaré la société.

Le bénéfice avant impôt a fortement baissé, passant de 53,4 millions de GBP à 29,7 millions de GBP.

Sur l'AIM, Forward Partners a perdu 10 %.

L'investisseur axé sur la technologie en phase de démarrage a déclaré que la juste valeur de son portefeuille a chuté de 40 % pour atteindre pas moins de 79,0 millions de GBP au 31 décembre, contre 117,1 millions de GBP un an auparavant. La valeur nette d'inventaire par action devrait plonger à 71,0 pence, contre 104 pence l'année précédente.

La société d'investissement a blâmé les vents contraires de la valorisation, "en raison des pressions du marché public et de la macroéconomie".

"2022 a été une année de défis et de changements pour les entreprises technologiques et leurs investisseurs à travers le monde et les entreprises de notre portefeuille ont dû faire face à des vents contraires importants. Malgré la pression sur les valorisations, beaucoup d'entre elles ont encore connu une croissance rapide", a déclaré le directeur général Nic Brisbourne.

L'or était coté à 1 811,79 USD l'once tôt lundi, peu de changement par rapport à 1 811,07 USD vendredi. Le pétrole Brent s'échangeait à 82,77 USD le baril, en hausse par rapport à 81,83 USD.

En Asie lundi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,1%. En Chine, le Shanghai Composite était en baisse de 0,4 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 0,7 %. Le S&P/ASX 200 de Sydney a clôturé en baisse de 1,1 %.

A venir sur le calendrier économique de lundi, il y a une lecture du sentiment économique de l'UE à 1000 GMT.

