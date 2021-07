Les grands magasins britanniques Selfridges mis en vente (presse)

Londres (awp/afp) - L'historique chaîne britannique de grands magasins Selfridges est mise en vente par son propriétaire, la riche famille canadienne Weston, qui pourrait en tirer jusqu'à 4 milliards de livres, révèle lundi l'agence de presse PA.

La banque Credit Suisse a été mandatée pour trouver un acheteur d'ici la fin de l'année, selon PA, qui ne cite pas ses sources.

Plusieurs prétendants ont déjà fait part de leur intérêt pour la chaîne haut de gamme, mais aucune offre formelle n'a été déposé auprès de la famille Weston qui a fait fortune dans les supermarchés au Canada.

Ni Selfridges, ni la famille Weston n'ont souhaité commenter ces informations.

La famille Weston avait racheté l'enseigne en 2003 et détient par ailleurs une majorité du capital du groupe britannique Associated British Foods, la maison mère des magasins de vêtements Primark.

Selfridges, fondée au Royaume-Uni au début du 20e siècle par l'Américain Harry Gordon Selfridge, compte 25 magasins dans le monde, dont le plus célèbre et le plus vaste se situe sur Oxford Street, la plus importante artère commerciale de Londres.

L'enseigne a récemment été affectée comme la plupart des commerces au Royaume-Uni par une chute des ventes en raison de la pandémie, ce qui l'a conduit en juillet dernier à annoncer la suppression de 450 emplois soit 14% de ses effectifs.

Selfridges a en outre lancé un service de location de vêtements ou de prêt-à-porter de seconde main, pour se donner une image plus "environnementale", et plus récemment des espaces jardineries dans ses magasins.

afp/rp