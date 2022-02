Marketmind : Quand la fin de l'Histoire s'achève

Le best-seller de Francis Fukuyama "La fin de l'histoire et le dernier homme" a été publié il y a 30 ans et a popularisé l'idée que le triomphe de la démocratie libérale ouvrirait une nouvelle ère de paix et de prospérité mondiales après la guerre froide.

Depuis lors, une longue liste d'événements et de tendances, des attentats du 11 septembre à la montée du populisme, a fait paraître cette idée quelque peu dépassée, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue probablement le dernier clou du cercueil de ce récit.

En ce dernier lundi matin de février 2022, l'avenir semble très différent de ce qu'il était il y a une semaine à peine.

À court terme, les marchés financiers sont confrontés à une situation extrêmement volatile, aggravée par le fait que les perspectives 2022 envoyées par les banques d'investissement à la fin de l'année 2021 sont désormais totalement hors de propos.

Les sanctions massives mises en œuvre par les alliés occidentaux, notamment la mesure visant à bloquer certaines banques russes du système de paiement SWIFT, font grimper le prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril.

L'un des effets les plus spectaculaires de ces sanctions a été l'effondrement du rouble de près de 30 % en une nuit, les investisseurs se précipitant pour trouver des valeurs refuges dans le dollar et l'or, tandis que l'euro enregistrait une forte baisse de 1 %.

L'urgence de placer les capitaux en lieu sûr a également été mise en évidence par la chute du rendement du Trésor américain à 10 ans d'environ 9 points de base à 1,89 %.

Pourtant, le rallye actuel des obligations d'État sûres n'est guère révélateur de la réaction des banques centrales à la crise.

Si l'envolée des prix de l'énergie et l'augmentation de l'inflation plaident en faveur d'une accélération du resserrement monétaire, l'impact inévitable sur la croissance économique doit également être pris en compte. Goldman Sachs estime que le conflit pourrait amputer le PIB de la zone euro de 0,4 % cette année.

Les paris se sont multipliés sur la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne pour qu'elles procèdent avec plus de prudence que prévu.

Sur les marchés des actions, les bourses européennes sont les plus exposées et les contrats à terme indiquent que les valeurs vedettes du continent ouvriront en baisse d'environ 3 %, tandis qu'en Asie, l'indice MSCI des actions régionales est resté à peu près stable.

Parmi les principales annonces du week-end, le fonds souverain norvégien, doté de 1 300 milliards de dollars, a annoncé qu'il allait céder ses actifs russes et le britannique BP a décidé de sortir du capital du géant russe Rosnet.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés lundi :

-La production industrielle japonaise est affectée par la réduction de la production automobile, la crise ukrainienne ajoute aux risques.

-Intervenants de la Fed : Raphael Bostic, président d'Atlanta

-Résultats européens : Atos, Bak of Ireland, Associated British foods, Erste Bank, Clariant.

-Résultats américains : Hewlett-Packard