Associated Capital Group, Inc. est une société internationale de services financiers diversifiés. La société fournit des services de gestion d'investissements alternatifs et exploite une activité d'investissement direct qui investit dans des entreprises répondant à ses critères. La société gère principalement des actifs à travers une gamme de portefeuilles de risque et d'arbitrage d'événements, ainsi que des stratégies de valeur axées sur les événements. Elle mène ses activités de gestion des investissements par l'intermédiaire de ses filiales en propriété exclusive, Gabelli & Company Investment Advisers, Inc. (GCIA) et Gabelli & Partners, LLC (Gabelli & Partners). GCIA et Gabelli & Partners agissent ensemble en tant que partenaires généraux ou gestionnaires d'investissement pour des fonds d'investissement, y compris des sociétés en commandite et des sociétés offshore, ainsi que des comptes séparés. Elle sert une variété d'investisseurs, y compris des clients privés de gestion de patrimoine, des sociétés, des régimes de retraite et de participation aux bénéfices d'entreprises, des fondations et des fonds de dotation, et sert de sous-conseiller pour certains fonds d'investissement tiers.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds