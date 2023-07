Assura plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans le développement, l'investissement et la gestion d'un portefeuille de bâtiments de soins primaires, communautaires, de diagnostic et de traitement à travers le Royaume-Uni. Elle développe de nouveaux bâtiments, investit dans des bâtiments existants, gère son portefeuille et en est propriétaire à long terme. Ses immeubles de soins primaires accueillent une gamme de services du NHS dans les communautés, de la médecine générale aux services de diagnostic et de traitement, y compris la radiographie, la dialyse rénale et la physiothérapie MSK ; la dentisterie ; les cliniques de consultants aigus et d'autres services de prescription communautaires et sociaux. L'entreprise est un partenaire immobilier à long terme de plus de 600 centres médicaux. La société possède et gère un portefeuille d'environ 645 propriétés. Ses filiales comprennent notamment Assura (SC1) Ltd, Assura Development Hub Ltd, Assura Primary Care Properties Ltd, Apollo Capital Projects Development Ltd et Upton Community Health Care Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé