Assura plc est une société d'investissement immobilier (REIT) basée au Royaume-Uni. La société est spécialisée dans le développement, l'investissement et la gestion d'un portefeuille de bâtiments de soins primaires, de diagnostic et de traitement au Royaume-Uni. Elle développe de nouveaux bâtiments, investit dans des bâtiments existants, gère des portefeuilles et, en fin de compte, les possède à long terme. Elle conçoit, construit, investit et gère également des bâtiments destinés aux cabinets de médecins généralistes, aux soins primaires et aux soins de santé communautaires, afin que le NHS dispose des lieux et des espaces dont il a besoin pour fournir davantage de services, d'examens et de traitements au sein de la communauté. La société possède et gère un portefeuille d'environ 612 propriétés. Les filiales de la société comprennent Assura (SC1) Ltd, BHE (St James) Ltd, Assura PCP UK Ltd, Metro MRI Ltd, Upton Community Health Care Ltd, Cheltenham Family Health Care Centre Ltd, Upton Medical Ltd, Xantaris Investments (XXI) Ltd, Assura Services Ltd, Assura Primary Care Properties Ltd, Assura Trellech Ltd, et d'autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé