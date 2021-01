Helsana nomme Roman Sonderegger au poste de directeur général

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de l'assureur Helsana a nommé Roman Sonderegger nouveau directeur général du groupe. Il succède à Daniel H. Schmutz, qui quitte l'entreprise à la fin février, après l'avoir dirigée pendant dix ans.

Roman Sonderegger, âgé de 47 ans, "va poursuivre avec cohérence la mise en oeuvre de la stratégie 2020+", selon le communiqué paru lundi soir. Il était membre de la direction depuis trois ans et demi et a dirigé jusqu'à présent le domaine Finances et Technique actuarielle. Il a notamment été directeur général (CEO) et chef des finances par intérim chez Assura et responsable adjoint des prestations dans le groupe CSS. Alors qu'il travaillait chez PWC, il était responsable du domaine de l'assurance-maladie et a exercé en tant qu'auditeur et enquêteur de la FINMA.

Daniel H. Schmutz, en poste depuis juillet 2010, a décidé de "se réorienter professionnellement", selon le document. Il "assurera un passage de relais ordonné à Roman Sonderegger qui reprend dès maintenant la direction du groupe Helsana".

Le président du conseil d'administration, Thomas D. Szucs, cité dans le communiqué, a déclaré qu'"au cours des dix dernières années, Helsana a pu se développer sur le marché avec succès sous la direction de Daniel Schmutz. Avec Roman Sonderegger, elle dispose d'un successeur expérimenté issu de ses propres rangs pour poursuivre le développement de l'entreprise."

Dans le cadre de ce changement à la tête de l'entreprise, Jürg Stupp, responsable Marketing et Vente, a aussi "décidé de quitter le groupe Helsana".

