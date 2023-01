Le portefeuille immobilier d'Assura et la baisse des loyers annualisés en 2022

(Alliance News) - Assura PLC a fait état lundi d'une baisse de son portefeuille immobilier alors que la dette nette a augmenté.

L'investisseur immobilier spécialisé dans les soins primaires a déclaré qu'à la fin de l'année 2022, il disposait d'un portefeuille de 607 propriétés, en baisse de 4,2 % par rapport aux 634 propriétés de l'année précédente, avec un loyer annualisé de 141,6 millions GBP, soit 6,4 % de moins que les 132,5 millions GBP.

Entre-temps, la dette nette au 31 décembre a augmenté de 17 % pour atteindre 1,12 milliard GBP, contre 957 millions GBP un an plus tôt.

La société est actuellement sur le site de 11 développements dont le coût total s'élève à 121 millions GBP. Assura a noté que son rendement initial net au 31 décembre était de 4,86 %. Elle a expliqué que cela représentait une réduction de 7 % de la valeur de son portefeuille qui, à la fin de 2022, s'élevait à 2,7 milliards GBP.

Le directeur général Jonathan Murphy a déclaré : "Nous avons une position forte sur le marché, un bilan et un pipeline d'opportunités de croissance et nous continuerons à déployer le capital de manière disciplinée. Le NHS continue à faire face à une pression énorme et le besoin d'investir dans des soins primaires de haute qualité pour aider à soulager cette position n'a jamais été aussi grand. Assura reste engagée à travailler en étroite collaboration avec le NHS pour fournir une infrastructure de soins primaires cruciale, tout en continuant à faire progresser sa stratégie éprouvée et à offrir des rendements intéressants aux actionnaires."

Les actions Assura étaient en baisse de 0,6 % à 57,00 pence chacune à Londres lundi matin.

